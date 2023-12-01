Вперше за 20 років. Палата представників США виключила конгресмена

Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила виключити зі своїх лав республіканця Джорджа Сантоса. Це перше подібне рішення за 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Сантос став шостим конгресменом, якого коли-небудь виганяли з нижньої палати Конгресу. Для цього було потрібно щонайменше дві третини голосів усіх членів Палати представників.

У результаті 311 членів Палати представників, зокрема 105 республіканців, підтримали вигнання Сантоса. Ще 114 законодавців проголосували проти.

Як зазначає The Hill, виключення Сантоса створює проблеми для республіканців у Палаті представників. Їхня хрупка більшість стала ще більш незначною, оскільки вони втратили один голос у вигляді Сантоса.

Сантос став першим виключеним членом Конгресу з часів Громадянської війни у 1861-1865 роках, якого спочатку не засудили за скоєння тяжкого злочину.

Що відомо про Сантоса

Варто зауважити, що Джордж Сантос є одним з найскандальніших американських конгресменів.

Він вигадав собі біографію перед виборами - чиновник стверджував, що є євреєм, має вищу освіту, його бабуся та дідусь пережили Голокост, а мати нібито вижила під час теракту 9 вересня 2001 року.

Згодом журналісти з'ясували, що Сантос не має вищої освіти, не є євреєм, як і його предки, а мати - громадянка Бразилії - під час теракту 9/11 не перебувала на території США.

Також конгресмена підозрюють, що він збирав кошти на лікування хворого собаки та бездомного ветерана, але забрав гроші собі.

Його звинувачують у 23 епізодах злочину, зокрема шахрайстві, крадіжці та наданні неправдивих даних до Федеральної виборчої комісії.

Палата представників кілька разів провалювала голосування за позбавлення Сантоса мандата.