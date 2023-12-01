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Вперше за 20 років. Палата представників США виключила конгресмена

Вашингтон, П'ятниця 01 грудня 2023 19:54
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Вперше за 20 років. Палата представників США виключила конгресмена Фото: республіканець Джордж Сантос (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила виключити зі своїх лав республіканця Джорджа Сантоса. Це перше подібне рішення за 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Сантос став шостим конгресменом, якого коли-небудь виганяли з нижньої палати Конгресу. Для цього було потрібно щонайменше дві третини голосів усіх членів Палати представників.

У результаті 311 членів Палати представників, зокрема 105 республіканців, підтримали вигнання Сантоса. Ще 114 законодавців проголосували проти.

Як зазначає The Hill, виключення Сантоса створює проблеми для республіканців у Палаті представників. Їхня хрупка більшість стала ще більш незначною, оскільки вони втратили один голос у вигляді Сантоса.

Сантос став першим виключеним членом Конгресу з часів Громадянської війни у 1861-1865 роках, якого спочатку не засудили за скоєння тяжкого злочину.

Що відомо про Сантоса

Варто зауважити, що Джордж Сантос є одним з найскандальніших американських конгресменів.

Він вигадав собі біографію перед виборами - чиновник стверджував, що є євреєм, має вищу освіту, його бабуся та дідусь пережили Голокост, а мати нібито вижила під час теракту 9 вересня 2001 року.

Згодом журналісти з'ясували, що Сантос не має вищої освіти, не є євреєм, як і його предки, а мати - громадянка Бразилії - під час теракту 9/11 не перебувала на території США.

Також конгресмена підозрюють, що він збирав кошти на лікування хворого собаки та бездомного ветерана, але забрав гроші собі.

Його звинувачують у 23 епізодах злочину, зокрема шахрайстві, крадіжці та наданні неправдивих даних до Федеральної виборчої комісії.

Палата представників кілька разів провалювала голосування за позбавлення Сантоса мандата.

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