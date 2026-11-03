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Колишній речниці президента Мендель оголосили підозру у держзраді

18:52 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Колишній речниці президента Мендель оголосили підозру у держзраді Фото: колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)
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Колишній речниці президента Юлії Мендель заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Слідчі інкримінують фігурантці одразу дві статті КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За результатами комплексних заходів та експертиз встановлено, що у своїх публічних висловлюваннях і дописах у соцмережах Мендель дискредитувала Україну на міжнародній арені.

Окрім того, вона виправдовувала кремлівський режим та розпочату ним повномасштабну війну.

Оскільки фігурантка перебуває за межами України, наразі тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Скандали із Мендель

Нагадаємо, у травні 2026 року Юлія Мендель опинилася в центрі гучного скандалу після низки резонансних заяв про свою роботу з президентом України Володимиром Зеленським.

В одному з інтерв'ю колишня речниця глави держави розповіла низку шокуючих подробиць про нього, назвавши Зеленського "прихованим злом". Водночас жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не навела.

Крім того, Мендель викликала обурення заявою про те, що під час переговорів у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас.

В Офісі президента відреагували на ці звинувачення, категорично спростувавши озвучені твердження. Там також заявили, що колишня речниця "давно не в собі".

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Служба безпеки України Держзрада Юлия Мендель
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