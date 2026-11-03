Бывшему пресс-секретарю президента Мендель объявили подозрение в госизмене
Бывшему пресс-секретарю президента Юлии Мендель заочно сообщили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Следователи инкриминируют фигурантке сразу две статьи УК Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
По результатам комплексных мероприятий и экспертиз установлено, что в своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях Мендель дискредитировала Украину на международной арене.
Кроме того, она оправдывала кремлевский режим и начавшуюся им полномасштабную войну.
Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.
Скандалы с Мендель
Напомним, в мае 2026 Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала после ряда резонансных заявлений о своей работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В одном из интервью бывшая пресс-секретарь главы государства рассказала ряд шокирующих подробностей о нем, назвав Зеленского "скрытым злом". В то же время, никаких доказательств в подтверждение своих слов она не привела.
Кроме того, Мендель вызвала возмущение заявлением о том, что во время переговоров в 2022 году Украина якобы готова была отдать Донбасс.
В Офисе президента отреагировали на эти обвинения, категорически опровергнув озвученные утверждения. Там также заявили, что бывшая пресс-секретарь "давно не в себе".