Колишній президент США Байден почав новий етап лікування раку: що дізналися ЗМІ

Експрезидент США Джо Байден почав новий етап лікування агресивної форми раку, який у нього діагностували в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Водночас джерело NBC, знайоме з пацієнтом, повідомило, що, як очікується, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у його лікуванні. Наразі Байден уже вживає гормональні препарати в таблетках.

Що відомо

Минулого місяця 82-річний Джо Байден переніс операцію з лікування раку шкіри, відому як операція Мооса. Після неї на публіці він часто з'являвся з великою пов'язкою на лобі.

Після цієї процедури його лікар у службовій записці написав, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і що "жодне подальше лікування не потрібне".

Раніше в травні колишній президент США оголосив, що в нього діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже дала метастази в кістки.

У той час офіс Байдена заявив, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.

Також у пості в соцмережі Х після того, як він розповів про свій діагноз, Байден написав таке:

"Рак стосується всіх нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильніші ми, коли нас терзають труднощі. Спасибі, що підтримуєте нас любов'ю і підтримкою", - йшлося в публікації.

Тоді кілька онкологів повідомили NBC News, що з огляду на природу раку Байдена і той факт, що він уже дав метастази, цілком імовірно, що хвороба колишнього президента США залишалася недіагностованою протягом багатьох років.