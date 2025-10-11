Колишній президент США Байден почав новий етап лікування раку: що дізналися ЗМІ
Експрезидент США Джо Байден почав новий етап лікування агресивної форми раку, який у нього діагностували в травні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"У межах плану лікування раку передміхурової залози президент Байден наразі проходить променеву терапію і гормональне лікування", - повідомив прессекретар колишнього президента.
Водночас джерело NBC, знайоме з пацієнтом, повідомило, що, як очікується, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у його лікуванні. Наразі Байден уже вживає гормональні препарати в таблетках.
Що відомо
Минулого місяця 82-річний Джо Байден переніс операцію з лікування раку шкіри, відому як операція Мооса. Після неї на публіці він часто з'являвся з великою пов'язкою на лобі.
Після цієї процедури його лікар у службовій записці написав, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і що "жодне подальше лікування не потрібне".
Раніше в травні колишній президент США оголосив, що в нього діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже дала метастази в кістки.
У той час офіс Байдена заявив, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.
Також у пості в соцмережі Х після того, як він розповів про свій діагноз, Байден написав таке:
"Рак стосується всіх нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильніші ми, коли нас терзають труднощі. Спасибі, що підтримуєте нас любов'ю і підтримкою", - йшлося в публікації.
Тоді кілька онкологів повідомили NBC News, що з огляду на природу раку Байдена і той факт, що він уже дав метастази, цілком імовірно, що хвороба колишнього президента США залишалася недіагностованою протягом багатьох років.