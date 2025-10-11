ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Бывший президент США Байден начал новый этап лечения рака: что узнали СМИ

Суббота 11 октября 2025 21:40
UA EN RU
Бывший президент США Байден начал новый этап лечения рака: что узнали СМИ Фото: бывший президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США Джо Байден начал новый этап лечения агрессивной формы рака, который у него диагностировали в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение", - сообщил пресс-секретарь бывшего президента.

В то же время источник NBC, знакомый с пациентом, сообщил, что как ожидается, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении. Сейчас Байден уже принимает гормональные препараты в таблетках.

Что известно

В прошлом месяце 82-летний Джо Байден перенес операцию по лечению рака кожи, известную как операция Мооса. После нее на публике он часто появлялся с большой повязкой на лбу.

После этой процедуры его лечащий врач в служебной записке написал, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и что "никакое дальнейшее лечение не требуется".

Ранее в мае бывший президент США объявил, что у него диагностировали агрессивную форма рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в кости.

В то время офис Байдена заявил, что он рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.

Также в посте в соцсети Х после того, как он рассказал о своем диагнозе, Байден написал следующее:

"Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего мы, когда нас терзают трудности. Спасибо, что поддерживаете нас любовью и поддержкой", - говорилось в публикации.

Тогда несколько онкологов сообщили NBC News, что учитывая природу рака Байдена и тот факт, что он уже дал метастазы, вполне вероятно, что болезнь бывшего президента США оставалось недиагностированной в течение многих лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
Новости
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит