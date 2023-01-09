ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колишній президент Бразилії потрапив до лікарні в США

Новость на русском →
США, Понеділок 09 січня 2023 19:54
Колишній президент Бразилії потрапив до лікарні в США Фото: колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару (emoff.ig.com br)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 січня, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували в лікарню в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O GLOBO.

Болсонару госпіталізували в громадську лікарню невідкладної допомоги AdventHealth Celebration в штаті Флорида. Екс-президент стверджує, що у нього сильний біль у животі.

З 2018 року, коли він отримав ножове поранення Болсонару вже кілька разів госпіталізували через схожі симптоми. Востаннє це сталося у листопаді 2023 року, коли його госпіталізували до госпіталю збройних сил до Бразиліа.

Нагадаємо, вчора прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в Конгрес Бразилії з закликами до військового втручання та відставки нинішнього президента Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Через кілька годин після початку протестів да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Проте сьогодні поліція Бразилії повністю звільнила будівлю парламенту від протестувальників затримавши понад 30 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарні Бразилия
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії