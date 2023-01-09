Колишній президент Бразилії потрапив до лікарні в США
Сьогодні, 9 січня, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували в лікарню в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O GLOBO.
Болсонару госпіталізували в громадську лікарню невідкладної допомоги AdventHealth Celebration в штаті Флорида. Екс-президент стверджує, що у нього сильний біль у животі.
З 2018 року, коли він отримав ножове поранення Болсонару вже кілька разів госпіталізували через схожі симптоми. Востаннє це сталося у листопаді 2023 року, коли його госпіталізували до госпіталю збройних сил до Бразиліа.
Нагадаємо, вчора прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в Конгрес Бразилії з закликами до військового втручання та відставки нинішнього президента Луїса Інасіо Лули да Сілви.
Через кілька годин після початку протестів да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Проте сьогодні поліція Бразилії повністю звільнила будівлю парламенту від протестувальників затримавши понад 30 осіб.
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