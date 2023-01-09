Бывший президент Бразилии попал в больницу в США
Сегодня, 9 января, бывший президент Бразилии Жаир Болсонар госпитализирован в больницу в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на O GLOBO.
Болсонару был госпитализирован в общественную больницу неотложной помощи AdventHealth Celebration в штате Флорида. Экс-президент утверждает, что у него сильная боль в животе.
С 2018 года, когда он получил ножевое ранение Болсонару, уже несколько раз госпитализировали из-за схожих симптомов. В последний раз это произошло в ноябре 2023 года, когда его госпитализировали в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа.
Напомним, вчера сторонники экс-президента Болсонару ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы.
Через несколько часов после начала протестов да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.
Однако сегодня полиция Бразилии полностью освободила здание парламента от протестующих, задержав более 30 человек.
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