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Бывший президент Бразилии попал в больницу в США

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США, Понедельник 09 января 2023 19:54
Бывший президент Бразилии попал в больницу в США Фото: бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (emoff.ig.com br)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 января, бывший президент Бразилии Жаир Болсонар госпитализирован в больницу в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на O GLOBO.

Болсонару был госпитализирован в общественную больницу неотложной помощи AdventHealth Celebration в штате Флорида. Экс-президент утверждает, что у него сильная боль в животе.

С 2018 года, когда он получил ножевое ранение Болсонару, уже несколько раз госпитализировали из-за схожих симптомов. В последний раз это произошло в ноябре 2023 года, когда его госпитализировали в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа.

Напомним, вчера сторонники экс-президента Болсонару ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Через несколько часов после начала протестов да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Однако сегодня полиция Бразилии полностью освободила здание парламента от протестующих, задержав более 30 человек.

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