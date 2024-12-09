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Колишній прем'єр Сирії може очолити перехідний уряд країни, - ЗМІ

Понеділок 09 грудня 2024 12:52
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Колишній прем'єр Сирії може очолити перехідний уряд країни, - ЗМІ Фото: Ріяд Хіджаб, колишній прем'єр-міністр Сирії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може очолити перехідний уряд країни. Таким чином Сполученим Штатами Америки (США) "не доведеться мати справу" з військовим аміром "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Мохамедом аль-Джулані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як відзначає видання, Мохамеда аль-Джулані вважають у Штатах "терористом".

Хіджаб, своєю чергою, очолював уряд Сирії у 2011 році на початку антиасадівського повстання. Після цього він втік до Йорданії, приєднавшись до опозиції.

Повалення режиму Башара Асада

У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Останнього ж підтримувала Росія та Іран. Вже 1 грудня повстанцям вдалось захопити Алеппо, а пізніше й Хаму.

Як відзначав аль-Джолані, в інтерв'ю CNN, метою повстанців було повалення режиму Асада. Тим часом диктатор вже перебуває у Москві.

Reuters писало про те, що Туреччина заздалегідь знала про плани повстанців щодо повалення режиму Асада.

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