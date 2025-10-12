Колишній прем’єр Британії Ріші Сунак став радником технологічного гіганта

Експрем’єр Британії Ріші Сунак став старшим радником Microsoft, надаючи поради з економіки та геополітики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Колишній лідер консерваторів Ріші Сунак, який обіймав посаду прем’єра з жовтня 2022 до липня 2024 року, після поразки на виборах в Британії зосередився на роботі в технологічному секторі та геополітичних стратегічних проєктах. При цьому він залишився депутатом парламенту від свого округу Річмонд і Норталлертон.

Так, американського технологічний гігант Microsoft колишньому прем’єр-міністру Великої Британії посаду старшого радника.

Наразі його завдання - надавати компанії високорівневі стратегічні поради щодо макроекономічних та геополітичних тенденцій, а також їхнього впливу на інновації, регулювання та цифрову трансформацію.

Заробіток Сунака він пожертвує на благодійний проєкт The Richmond Project, який він веде разом із дружиною Акшатою Мерті, спрямований на розвиток математичних навичок дітей.

При цьому наглядовий орган Acoba, який оцінює зовнішні зайнятості для парламентарів, наголосив, що Сунак не повинен давати поради Microsoft щодо політики Великої Британії або урядових контрактів до наступного року. Також йому заборонено лобіювати уряд або використовувати контакти, отримані під час роботи в уряді.

Раніше Сунак приєднався до San Francisco-based Anthropic, розробника штучного інтелекту Claude, а також став старшим радником Goldman Sachs, де працював до свого прем’єрства.