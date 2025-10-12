Бывший премьер Британии Риши Сунак стал советником технологического гиганта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бывший лидер консерваторов Риши Сунак, занимавший пост премьера с октября 2022 по июль 2024 года, после поражения на выборах в Британии сосредоточился на работе в технологическом секторе и геополитических стратегических проектах. При этом он остался депутатом парламента от своего округа Ричмонд и Норталлертон.

Так, американского технологический гигант Microsoft бывшему премьер-министру Великобритании должность старшего советника.

Сейчас его задача - предоставлять компании высокоуровневые стратегические советы по макроэкономическим и геополитическим тенденциям, а также их влиянию на инновации, регулирование и цифровую трансформацию.

Заработок Сунака он пожертвует на благотворительный проект The Richmond Project, который он ведет вместе с женой Акшатой Мерти, направленный на развитие математических навыков детей.

При этом наблюдательный орган Acoba, который оценивает внешние занятости для парламентариев, отметил, что Сунак не должен давать советы Microsoft относительно политики Великобритании или правительственных контрактов до следующего года. Также ему запрещено лоббировать правительство или использовать контакты, полученные во время работы в правительстве.

Ранее Сунак присоединился к San Francisco-based Anthropic, разработчику искусственного интеллекта Claude, а также стал старшим советником Goldman Sachs, где работал до своего премьерства.