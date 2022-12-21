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Колишній політв'язень Афанасьєв загинув на фронті

Фото: Геннадій Афанасьєв (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв загинув на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кінорежисера Олега Сенцова у Facebook.

"Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!" - написав він.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз також повідомив у коментарі "Крим. Реалії", що Афанасьєв загинув під Білогорівкою у Луганській області. Він зазначив, що колишній політв'язень воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади.

Дружина Афанасьєва Людмила також підтвердила цю інформацію. При цьому його мати наголосила, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

У травні 2014 року після незаконної анексії Криму російська ФСБ затримала Афанасьєва у Сімферополі. Його звинуватили у нібито підготовці терористичних актів.

Афанасьєв був одним з обвинувачених у справі так званих "терористів групи Сенцова". Кремлівський режим засудив політв'язня до 7 років позбавлення волі. Проте через два роки у результаті обміну його повернули в Україну.

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