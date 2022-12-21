Бывший политзаключенный Афанасьев погиб на фронте

"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава Герою!" - написал он.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз также сообщил в комментарии "Крым. Реалии", что Афанасьев погиб под Белогоровкой в Луганской области. Он отметил, что бывший политзаключенный воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады.

При этом мать Афанасьева написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына.

В мае 2014 года после незаконной аннексии Крыма российская ФСБ задержала Афанасьева в Симферополе. Его обвинили в якобы подготовке террористических актов.

Афанасьев был одним из обвиняемых по делу так называемых "террористов группы Сенцова". Кремлевский режим приговорил политзаключенного к 7 годам лишения свободы. Однако два года спустя в результате обмена его вернули в Украину.