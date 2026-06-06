Колишній нардеп Тягнибок потрапив під удар дрона на фронті
Колишній народний депутат, голова ВО "Свобода" та військовослужбовець Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті внаслідок атаки російського дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в Telegram.
"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання", - йдеться у повідомленні.
Наразі життю Тягнибока нічого не загрожує.
Згодом подробиці інциденту розповів заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади Тимур Книш, повідомляє львівський телеканал NTA.
За його словами, російський FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебував Тягнибок. Завдяки швидким діям водія та швидкості руху вдалося уникнути значно тяжчих наслідків.
"Завдяки майстерності водія і швидкості пересування, поранення несмертельне. Але добряча контузія з усіма наслідками - це баротравма і струс. Але людина жива", - розповів старший лейтенант Книш.
Що відомо про Тягнибока
Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишнім народним депутатом України та кандидатом у президенти на виборах 2010 і 2014 років.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії він оголосив про призупинення політичної діяльності партії на період воєнного стану та вступив до лав Збройних сил України.
У 2025 році Тягнибоку присвоїли звання підполковника та призначили командиром батальйону безпілотних систем бригади "Дике Поле".
Нагадуємо, у березні на сході загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач - на його рахунку були сотні результативних бойових вильотів.