Бывший нардеп Тягнибок попал под удар дрона на фронте

Бывший народный депутат, председатель ВО "Свобода" и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате атаки российского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Telegram.

"Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни Тягнибока ничего не угрожает.

Впоследствии подробности инцидента рассказал заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Тимур Кныш, сообщает львовский телеканал NTA.

По его словам, российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился Тягнибок. Благодаря быстрым действиям водителя и скорости движения удалось избежать значительно более тяжелых последствий.

"Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями - это баротравма и сотрясение. Но человек жив", - рассказал старший лейтенант Кныш.

Что известно о Тягнибоке

Олег Тягнибок является председателем Всеукраинского объединения "Свобода", бывшим народным депутатом Украины и кандидатом в президенты на выборах 2010 и 2014 годов.

После начала полномасштабного вторжения России он объявил о приостановлении политической деятельности партии на период военного положения и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2025 году Тягнибоку присвоили звание подполковника и назначили командиром батальона беспилотных систем бригады "Дикое Поле".