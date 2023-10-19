В Україні засудили "міністра охорони здоров’я ДНР", який впроваджує стандарти медицини РФ та скасовує українські протоколи лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури Селидівським міським судом заочно ухвалено вирок громадянину РФ за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Його засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в Генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що в липні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку, уродженець Амурської області РФ вступив до складу окупаційної адміністрації та обійняв посаду "міністра охорони здоров’я ДНР".

Він порушує конституційні права українців, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, оскільки видає нікчемні накази, що ускладнюють або навіть унеможливлюють отримання медичної допомоги. Також чоловік впроваджує стандарти "медицини" РФ та забороняє лікувати людей за українськими та європейськими протоколами.

За даними офісу, засуджений контролює усі лікарні, медичні навчальні заклади, санітарно-епідеміологічні й фармацевтичні установи.

До того ж в його віданні реабілітаційні центри, лабораторії, заклади екстреної медичної допомоги та станції переливання крові, судово-медичної, судово-психіатричної експертиз.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що на фейковій посаді чоловік також встиг налагодити взаємодію з підконтрольними злочинній "владі" медіа. Надаючи коментарі для пропагандистських інформаційних ресурсів, "медик" просуває проросійські наративи, зокрема, про необхідність оформлення документів "республіканського зразка".

Наразі засуджений продовжує здійснювати протиправну діяльність на тимчасово окупованій території Донеччини. За співпрацю з окупантами Велика Британія, Канада та Нова Зеландія наклали на росіянина персональні санкції.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці повідомили про нову підозру ватажку угруповання "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Нагадаємо також, нещодавно бойовика "ДНРівця", який стріляв у полонених українців, засудили до 15 років ув'язнення.

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