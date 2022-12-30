Колишній головний рабин Москви закликає євреїв залишити Росію, поки вони можуть

"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.

І додав, що неозброєним оком бачить зростання антисемітизму, оскільки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, крок за кроком опускаючи залізну завісу.

"Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв - виїхати", - зауважує рабин.

Як розповідає Guardian, сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні цьогоріч, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.

"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.

Видання нагадує, що протягом останніх 100 років російські євреї емігрували десятками тисяч, спочатку до Європи та Америки, а у другій половині ХХ століття - до Ізраїлю. За переписом 1926 року в тодішньому Радянському Союзі було понад 2,672 млн євреїв, 59% з них мешкало в Україні. Сьогодні в Російській Федерації залишилося лише близько 165 тисяч євреїв зі 145 млн населення.

На думку Гольдшмідта, з початку війни від 25% до 30% тих, хто залишався напередодні російської агресії, виїхали або планували це зробити. При цьому процес прискорився, коли у вересні було оголошено мобілізацію.

"Є частина російського суспільства, яку називають creacle, креативний клас лідерів бізнесу та культури, інтелектуалів і митців. І я думаю, що можна з упевненістю сказати, що великий відсоток цих людей залишив Росію, яка є і буде дуже згубним для російського суспільства", - констатував рабин.