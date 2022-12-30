RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию, пока они могут

Фото: российские евреи должны уехать из России, уверен экс-раввин Москвы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявляет, что евреи должны покинуть Россию, пока они еще могут это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в период, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

И добавил, что невооруженным глазом видит рост антисемитизма, поскольку Россия возвращается к новому типу Советского Союза, шаг за шагом опуская железный занавес.

"Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев - уехать", - отмечает раввин.

Как рассказывает Guardian, сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле этого года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться в должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

Издание напоминает, что за последние 100 лет российские евреи эмигрировали десятками тысяч, сначала в Европу и Америку, а во второй половине ХХ века - в Израиль. Согласно переписи 1926 года в тогдашнем Советском Союзе было более 2,672 млн евреев, 59% из них проживало в Украине. Сегодня в Российской Федерации осталось всего около 165 тысяч евреев из 145 млн населения.

По мнению Гольдшмидта, с начала войны от 25% до 30% оставшихся накануне российской агрессии уехали или планировали это сделать. При этом процесс ускорился, когда в сентябре была объявлена мобилизация.

"Есть часть российского общества, которую называют creacle, креативный класс лидеров бизнеса и культуры, интеллектуалов и художников. И я думаю, что можно с уверенностью сказать, что большой процент этих людей покинул Россию, которая есть и будет очень губительна для российского общества", - констатировал раввин.

Напомним, в июле российское правительство закрыло российское отделение Еврейского агентства "Сохнут" - некоммерческой организации, способствующей иммиграции в Израиль. Переговоры израильской делегации с российскими чиновниками из Минюста и МИД о статусе "Сохнут" в России зашли в тупик.

Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства. В самом Израиле назвали попытки закрытия "Сохнут" в России серьезным событием, которое повлияет на отношения между странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль