Колишній голова "Оператора ГТС" отримав підозру. Він втік за кордон

За даними слідства, у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природний газ споживачам України та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд гривень чистого прибутку. З цієї суми 90% компанія мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Як з'ясували правоохоронці, ексголова "Оператора ГТС" прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти у бюджет. Державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд гривень.

У вересні 2022 року наглядова рада "Оператора ГТС" звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства. Поліція зазначає, що він вніс недостовірні дані до наказу про своє службове відрядження до Відня та виїхав з України.

Фігуранту заочно оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам) та за ч. 1 ст. 366 ККУ (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.



Фото: ексголова "Оператора ГТС" отримав підозру (kyiv.npu.gov.ua)

Варто додати, що правоохоронці не озвучували ім'я фігуранта справи. Проте відомо, що "Оператора ГТС" з моменту його створення у 2019 році до вересня 2022 року очолював Сергій Макогон.