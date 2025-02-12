Гендиректор "Оператора ГТС України" незабаром покине посаду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посадовця.

"Так, після завершення опалювального сезону 2024/2025 я закінчую працювати на посаді генерального директора "Оператора ГТС". Вже видно кінець зими і можна сказати про це вголос, процес починається і він має пройти якісно", - написав він.

Липпа додав, що за два роки очолювання посади "Оператор ГТС" став "надійним часовим механізмом".

За його словами, незабаром також буде оголошено конкурс через рекрутингову агенцію. Нового генерального директора обиратиме наглядова рада.

Дмитро Липпа

Липпа обійняв посаду генерального директора "Оператора ГТС" у 2023 році.

Посадовець має значний досвід управлінської діяльності у промисловому секторі, зокрема у впровадженні проєктів, спрямованих на підвищення операційної ефективності та модернізацію виробничих процесів.

Свого часу здобував освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також отримав ступінь магістра ділового адміністрування (MBA) в бізнес-школі IMD у Швейцарії.

До того як приєднатися до ТОВ "Оператора ГТС", обіймав керівну посаду на металургійному комбінаті "Каметсталь".