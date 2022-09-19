Макогон уволен с должности гендиректора "Оператора ГТС Украины", - решение МГУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта МГУ .

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", - говорится в сообщении.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" начала работу с 1 января 2020 года. Она управляет газопроводами, которые были переданы ей в процессе разделения "Нафтогаза".

АО "МГУ" является единственным собственником 100% доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", ведущего деятельность по транспортировке природного газа.