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Макогон уволен с должности гендиректора "Оператора ГТС Украины", - решение МГУ

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 12:17
Макогон уволен с должности гендиректора "Оператора ГТС Украины", - решение МГУ Фото: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Компания "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) решила уволить генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта МГУ .

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", - говорится в сообщении.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" начала работу с 1 января 2020 года. Она управляет газопроводами, которые были переданы ей в процессе разделения "Нафтогаза".

АО "МГУ" является единственным собственником 100% доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", ведущего деятельность по транспортировке природного газа.

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