Бывший глава "Оператора ГТС" получил подозрение. Он сбежал за границу

По данным следствия, в 2021 году компания-монополист, которая транспортирует природный газ потребителям Украины и странам ЕС, под руководством чиновника получила 20 млрд гривен чистой прибыли. Из этой суммы 90% компания должна была уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Как выяснили правоохранители, экс-глава "Оператора ГТС" принял решение не распределять доходы и не направлять средства в бюджет. Государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 18 млрд гривен.

В сентябре 2022 года наблюдательный совет "Оператора ГТС" уволил нарушителя из-за неудовлетворительной работы стратегического предприятия. Полиция отмечает, что он внес недостоверные данные в приказ о своей служебной командировке в Вену и выехал из Украины.

Фигуранту заочно объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УКУ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам) и по ч. 1 ст. 366 УКУ (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.



Фото: экс-глава "Оператора ГТС" получил подозрение (kyiv.npu.gov.ua)

Стоит добавить, что правоохранители не озвучивали имя фигуранта дела. Однако известно, что "Оператора ГТС" с момента его создания в 2019 году до сентября 2022 года возглавлял Сергей Макогон.