Колишній чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи з себе захисника

У Житомирській області викрили колишнього податківця, який видав себе за військового. Він незаконного отримував зарплату два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Підозру оголосили начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області. Чоловік два роки обманом незаконно отримував зарплату.

За даними слідства, фігурант уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року. Проте чоловік на службу так і не з'явився.

Підозрюваний два роки практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Наразі його звільнили з посади.

Чоловіка підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відшкодування державі завданих збитків.

Чоловіку загрожує до восьми років за гратами. Крім того, правоохоронці перевірять чиновників податкової.

Фото: у Житомирській області викрили колишнього податківця (dbr.gov.ua)