Бывший чиновник два года незаконно получал зарплату, притворяясь защитником

В Житомирской области разоблачили бывшего налоговика, выдавшего себя за военного. Он незаконно получал зарплату два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение объявили начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области. Мужчина два года обманом незаконно получал зарплату.

По данным следствия, фигурант заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года. Однако мужчина на службу так и не явился.

Подозреваемый два года практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой. Сейчас его уволили с должности.

Мужчину подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины) Решается вопрос об избрании меры пресечения и возмещении государству нанесенного ущерба.

Мужчине грозит до восьми лет за решеткой. Кроме того, правоохранители проверят чиновников налоговой.

Фото: в Житомирской области разоблачили бывшего налоговика (dbr.gov.ua)