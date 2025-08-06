Колишні повертаються: які знаки Зодіаку ризикують відновити стосунки вже в серпні

Овен

Серпень може викликати в Овнів ностальгію за минулим коханням. Імовірна несподівана зустріч або повідомлення від колишнього партнера, яке змусить задуматися про другий шанс.

Енергія ретроградного Меркурія посилить бажання переглянути старі стосунки. Головне для Овнів - діяти не з імпульсу, а з холодною головою.

Водолій

Водоліям властиво різко обривати зв'язки, але цього серпня з'явиться шанс (або спокуса) повернутися до старих стосунків. Минулі емоції можуть спалахнути з новою силою, особливо якщо зв'язок обірвався раптово.

Водолії отримають можливість переосмислити, що для них справжня близькість. Якщо почуття ще живі - серпень ідеальний час для відвертої розмови.

Козоріг

Козероги рідко озираються назад, але зараз саме той період, коли доля може підкинути знайомий сценарій. Колишні можуть нагадати про себе, а Козерогам доведеться вирішити: пробачити та дати ще один шанс чи остаточно закрити двері.

Серпень змусить їх емоційно розкритися, що трапляється нечасто. Це випробування на зрілість і щирість і можливість побудувати щось нове на старому фундаменті.