Бывшие возвращаются: какие знаки Зодиака рискуют возобновить отношения уже в августе

Овен

Август может вызвать у Овнов ностальгию по прошлой любви. Вероятна неожиданная встреча или сообщение от бывшего партнера, которое заставит задуматься о втором шансе.

Энергия ретроградного Меркурия усугубит желание пересмотреть старые отношения. Главное для Овнов - действовать не с импульса, а с холодной головой.

Водолей

Водолеям свойственно резко обрывать связи, но в этом августе появится шанс (или соблазн) вернуться к старым отношениям. Прошлые эмоции могут вспыхнуть с новой силой, особенно если связь оборвалась внезапно.

Водолеи получат возможность переосмыслить, что для них подлинная близость. Если чувства еще живы - август идеальное время для откровенного разговора.

Козерог

Козероги редко оглядываются назад, но сейчас именно тот период, когда судьба может подбросить знакомый сценарий. Бывшие могут напомнить о себе, а Козерогам придется решить: простить и дать еще один шанс или окончательно закрыть дверь.

Август заставит их эмоционально раскрыться, что случается нечасто. Это испытание на зрелость и искренность и возможность построить что-то новое на старом фундаменте.