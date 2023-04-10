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Колишні американські військові можуть допомогти Україні обслуговувати техніку Заходу, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна припускає, що допомогти в обслуговуванні техніки Заходу їй можуть колишні американські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра оборони України Олексія Резнікова та його датського колеги Троельса Лунда Поульсена.

За словами чиновника з Данії, для використання танків Leopard 2, які наразі отримує Україна, важливим питанням є обслуговування такої техніки. Це необхідно, щоб вона працювала у довгостроковій перспективі.

"Є пропозиція залучити підрядників з колишніх військовослужбовців США, які зараз є звичайними цивільними, найняти їх і дати їм можливість приїхати в Україну, щоб забезпечувати обслуговування техніки", - додав Поулсен.

При цьому Резніков наголосив, що така ідея звучить для нього дуже розумно. За його словами, найняти спеціалістів могли б країни-союзники України.

"Ми організуємо все, що від нас залежить, для того, щоб вони приїхали в Україну, тому що давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування та ремонт в умовах максимально наближених до поля бою", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна домовилася з Польщею про ремонт танків Т-64 на польському заводі. Також у майбутньому там можуть обслуговувати Leopard 2.

Також ми писали, що збройовий концерн Rheinmetall завершує у Румунії будівництво бази для обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.

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