Бывшие американские военные могут помочь Украине обслуживать технику Запада, - Резников

По словам чиновника из Дании, для использования танков Leopard 2, которые сейчас получает Украина, важным вопросом является обслуживание такой техники. Это необходимо, чтобы она работала в долгосрочной перспективе.

"Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас обычные гражданские, нанять их и дать им возможность приехать в Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники", - добавил Поулсен.

При этом Резников подчеркнул, что такая идея звучит для него очень разумно. По его словам, нанять специалистов могли бы страны-союзники Украины.

"Мы организуем все, что от нас зависит, для того, чтобы они приехали в Украину, потому что давно предлагаем нашим партнерам организовать обследование, обслуживание и ремонт в условиях, максимально приближенных к полю боя", - сказал Резников.