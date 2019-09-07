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Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах превысила 40

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 08:22
Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах превысила 40
Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Жертвами стихии стали 43 человека

Количество жертв мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщили в офисе премьер-министра Багам, сейчас есть информация о минимум 43 погибших в результате разрушительной стихии. Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган "Дориан" ослаб до первой категории. Сила ветра в центре стихии ослабла до 150 км/час. Медленное ослабление урагана ожидается в течение нескольких дней.

Также РБК-Украина писало о минимум 30 жертвах мощного урагана "Дориан", который обрушился на Багамы. В пятницу, 6 сентября, на островах продолжались поисковые операции для обнаружения пропавших без вести.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/час. Ураган уже приблизился к штатам Южная и Северная Каролина. Кроме того, на выходных ураган "Дориан" приблизится к атлантическому побережью Канады.

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