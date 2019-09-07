Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах перевищила 40

Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Жертвами стихії стали 43 людини

Кількість жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багамські острови, зросла до 43 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомили в офісі прем'єр-міністра Багам, наразі є інформація про щонайменше 43 загиблих в результаті руйнівної стихії. Очікується, що кількість жертв продовжить зростати, тому що велика кількість жителів постраждалих островів вважаються зниклими безвісти.

Крім того, потужний ураган пошкодив та зруйнував близько 13 тисяч будівель. Також під водою опинилися дуже великі території островів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ураган "Доріан" ослаб до першої категорії. Сила вітру в центрі стихії послабилася до 150 км/год. Повільне ослаблення урагану очікується впродовж декількох днів.

Також РБК-Україна писало про щонайменше 30 жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багами. У п'ятницю, 6 вересня, на островах тривали пошукові операції для виявлення зниклих безвісти.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/год. Ураган вже наблизився до штатів Південна і Північна Кароліна. Крім того, на вихідних ураган "Доріан" наблизиться до атлантичного узбережжя Канади.