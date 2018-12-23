Количество жертв цунами в Индонезии превысило 220

Фото: цунами в Индонезии (AFP)

Стихия произошла в воскресенье, 23 декабря

В результате цунами на индонезийских островах Ява и Суматра, которое произошло 23 декабря, погибли 222 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, количество жертв стихии увеличилось до 222 человек. Ранее сообщалось о более 750 травмированных.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв цунами в Индонезии достигло 168 человек, еще более 750 человек получили травмы или были ранены. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Ранее РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.

Добавим, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.