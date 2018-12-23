Кількість жертв цунамі в Індонезії перевищила 220

Фото: цунамі в Індонезії (AFP)

Стихія сталася у неділю, 23 грудня

В результаті цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра, яке сталося 23 грудня, загинули 222 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, кількість жертв стихії збільшилася до 222 осіб. Раніше повідомлялося про більше 750 травмованих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв цунамі в Індонезії сягнула 168 осіб, ще більше 750 людей зазнали травм чи були поранені. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії сталося масштабне цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкану Каракатау.

Додамо, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, який супроводжувався потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч осіб.