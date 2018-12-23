ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість жертв цунамі в Індонезії перевищила 220

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 13:45
Кількість жертв цунамі в Індонезії перевищила 220
Фото: цунамі в Індонезії (AFP)

Стихія сталася у неділю, 23 грудня

В результаті цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра, яке сталося 23 грудня, загинули 222 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, кількість жертв стихії збільшилася до 222 осіб. Раніше повідомлялося про більше 750 травмованих.

Кількість жертв цунамі в Індонезії перевищила 220

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв цунамі в Індонезії сягнула 168 осіб, ще більше 750 людей зазнали травм чи були поранені. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії сталося масштабне цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкану Каракатау.

Додамо, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, який супроводжувався потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч осіб.

Цунамі в Індонезії: МЗС радить утриматися від поїздок в країну Кількість загиблих через цунамі в Індонезії зросла до 62
Новини України Индонезияцунами
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся