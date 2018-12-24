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Кількість жертв цунамі в Індонезії досягла 280

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 05:35
Кількість жертв цунамі в Індонезії досягла 280
Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Число поранених досягло 1016

В результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра (Індонезія) загинув щонайменше 281 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Національного управління країни по стихійним лихам Сутопо Пурво Нугрохо в Twitter.

Як наголошується, число поранених досягло 1016. 57 чоловік числяться зниклими без вісті, а понад 11 тис. були змушені покинути свої будинки. За словами Нугрохо, пошкоджені 611 будинків, 69 готелів, 60 магазинів і 420 човнів.

Так, цунамі, що утворилося в Зондській протоці (між Явою і Суматрою) завдало удару по західній індонезійської провінції Бантен 22 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 168 загиблих. Цунамі призвело до руйнування сотень будинків, включаючи кілька готелів.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії стався масштабний цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкана Каракатау.

Додамо, Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, що супроводжувалося потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч чоловік.

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