Количество жертв циклона в Индии возросло

В результате мощного циклона "Фанни" в Индии, который обрушился на восточные регионы страны, погибли по меньшей мере 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил врач Бражабандху Даш, мощный циклон "Фанни" унес жизни 21 человека в городе Пури в восточном штате Орисса. Еще почти 300 человек получили ранения в результате стихии.

Таким образом, общее количество погибших в результате стихии возросло до 33 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного циклона "Фани" погибли 12 человек в индийском штате Одиша. Отмечалось, что циклон начал двигаться в направлении Бангладеша.

Позже, циклон "Фанни" обрушился на юго-западное побережье Бангладеша. В результате стихии около шести человек погибли, еще более 60 пострадали. Циклон обрушился на район Кхулна и прилегающие районы страны и начал движение в сторону северо-востока, разрушая дома и столбы электропередач.

Добавим, в пятницу, 3 мая, на восточную часть Индии обрушился мощный циклон "Фанни". Индийские власти проводила эвакуацию населения из районов, находящихся в пределах циклона. Тогда были эвакуированы более 1 млн жителей востока Индии. Прогнозировались мощные ливни и порывы ветра до 200 км / ч.