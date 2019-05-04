В Бангладеш погибли шесть человек из-за мощного циклона

Фото: последствия циклона "Фанни" в Индии (Reuters)

Также пострадали около 60 человек

Тропический циклон "Фанни" обрушился на юго-западное побережье Бангладеш, в результате погибли по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".

Сообщается, что циклон обрушился на район Кхулна и близлежащие районы страны и начал движение в сторону северо-востока, разрушая дома и столбы электропередач. В некоторых районах приостановлено железнодорожное, авиа и портовое сообщение.

В ведомстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию помощи сообщили, что около шести человек погибли, более 60 пострадали, более подробная информация будет обнародована после поступления данных из других районов страны.

Отметим, число жертв мощного циклона "Фанни" в Индии, который обрушился на восточные штаты страны, увеличилось почти вдвое. Уже погибли 12 человек.

Добавим, в пятницу, 3 мая, на восточную часть Индии обрушился мощный циклон "Фанни". Индийская власть проводила эвакуацию населения из районов, которые находятся в пределах циклона. Тогда были эвакуированы свыше 1 млн жителей востока Индии. Прогнозировались мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час. Было сообщено о 6 погибших.