Циклон "Фанни" в Индии: более миллиона человек эвакуированы

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Власти эвакуировали более миллиона жителей

В пятницу, 3 мая, восточную часть Индии накрыл мощный циклон "Фанни", власти проводят эвакуацию населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Как сообщается, индийские власти проводят эвакуацию населения из районов, которые находятся в пределах циклона. На данный момент были эвакуированы свыше 1 млн жителей востока Индии. Власти штата Орисса размещают людей во временных лагерях.

В Министерстве железных дорог Индии сообщили, что из-за стихии более 220 рейсов, которые проходят через восточную часть страны были отменены. В свою очередь Управление гражданской авиации страны объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар и аэропорта в Калькутте.

По прогнозам, ожидаются мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час. По меньшей мере 11 районов в штате Орисса могут пострадать в результате стихии.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3 — PIB India (@PIB_India) May 3, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что на восточное побережье Индии надвигается мощный циклон "Фанни". Власти объявили об эвакуации сотен тысяч жителей сел, а также о приостановке работы двух крупных портов. Также власти посоветовали туристам покинуть прибрежный храмовый город Пури, который является очень популярным местом среди паломников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма. По меньшей мере 25 человек погибли после сильного шторма, который затронул Непал в воскресенье вечером и не стихал почти до утра, еще около 400 получили ранения.