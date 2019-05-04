Число жертв циклона в Индии возросло почти вдвое

Фото: последствия циклона "Фанни" в Индии (Reuters)

Циклон "Фанни" обрушился на восток Индии 3 мая

Число жертв мощного циклона "Фанни" в Индии, который обрушился на восточные штаты страны, увеличилось почти вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в штате Одиша на востоке Индии, жертвами разрушительной стихии стали по меньшей мере 12 человек.

Отмечается, что сейчас циклон немного уменьшил свою силу и движется в направлении Бангладеша на северо-востоке страны. Власти уже эвакуировали более миллиона жителей.

Напомним, ранее индийские правоохранители сообщали, что в результате мощного циклона "Фанни" в восточном штате Одиша погибли по меньшей мере 7 человек. Люди погибли из-за разрушения стен зданий и падение деревьев.

Добавим, в пятницу, 3 мая, на восточную часть Индии обрушился мощный циклон "Фанни". Индийская власть проводила эвакуацию населения из районов, которые находятся в пределах циклона. Тогда были эвакуированы свыше 1 млн жителей востока Индии. Прогнозировались мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час.

Ранее РБК-Украина писало, что в Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма. По меньшей мере 25 человек погибли после сильного шторма, который затронул Непала в воскресенье вечером и не стихал почти до утра, еще около 400 получили ранения.