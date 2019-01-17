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Количество жертв теракта в Кении возросло до 21

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 05:03
Количество жертв теракта в Кении возросло до 21
Фото: теракт в Кении (twitter Kwale People Magazine)

Еще 50 человек пропали без вести

В Кении в результате вооруженного нападения на отель в Найроби число погибших достигло 21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Так, ранеными остаются 28 человек. Они находятся в больнице.

"Число убитых в комплексе DusitD2 увеличилось с обнаружением еще шести тел на месте происшествия и смертью раненого полицейского", - говорится в сообщении.

Как сообщается, два человека, обвиняемые в содействии теракту, были арестованы. Также власти утверждают, что все террористы уничтожены и высококлассный гостиничный комплекс полностью зачищен.

"Мы будем искать каждого человека, который участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта", - заявил президент страны Ухуру Кениата.

Напомним, ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" из Сомали.

Сообщалось, что нападение произошло 15 января - в офисно-гостинничном комплексе Dusit D2 прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. Преступников было по меньше мере шестеро.

РБК-Украина писало, что в Найроби неизвестные напали на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden. В результате чего погибли 5 человек.

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