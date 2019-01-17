Кількість жертв теракту в Кенії зросла до 21

Фото: теракт в Кенії (twitter Kwale People Magazine)

Ще 50 осіб пропали без вісті

У Кенії в результаті збройного нападу на готель у Найробі число загиблих досягло 21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Так, пораненими залишаються 28 осіб. Вони знаходяться в лікарні.

"Кількість убитих в комплексі DusitD2 збільшилася з виявленням ще шістьох тіл на місці події і смертю пораненого поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, дві людини, звинувачені в організації теракту, були заарештовані. Також влада стверджує, що всі терористи знищені і висококласний готельний комплекс повністю зачищено.

"Ми будемо шукати кожну людину, який брала участь у фінансуванні, плануванні та виконанні цього огидного акту", - заявив президент країни Ухуру Кеніата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальність за напад узяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб" з Сомалі.

Повідомлялося, що напад стався 15 січня - в офісно-готельному комплексі Dusit D2 прогримів вибух, після чого почалася перестрілка. Злочинців було щонайменше шестеро.

РБК-Україна писало, що у Найробі невідомі напали на готель DusitD2 Hotel та ресторан при цьому готелі Secret Garden. В результаті чого загинули 5 людей.