ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число жертв теракта в Кении возросло до 15

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 04:48
Число жертв теракта в Кении возросло до 15
Фото: теракт в Кении (twitter Kwale People Magazine)

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за теракт

В Кении  врезультате вооруженного нападения на отель в Найроби число погибших достигло 15 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель Госдепа США,  один из погибших - американец.

"Мы можем подтвердить, что гражданин США был убит во время нападения", - сказали в Госдепе.

Известно, что ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" из Сомали.

Нападение произошло 15 января - в офисно-гостичном комплексе Dusit D2 прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. Преступников было по меньше мере шестеро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Найроби нейизвестные напали на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden. В результате чего погибли 5 человек.

В столице Кении неизвестные напали на отель, есть погибшие Мэр Гданьска умер после ножевого ранения
Новости Украины КениянападениеТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь