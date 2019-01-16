Число жертв теракта в Кении возросло до 15

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за теракт
В Кении врезультате вооруженного нападения на отель в Найроби число погибших достигло 15 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил представитель Госдепа США, один из погибших - американец.
"Мы можем подтвердить, что гражданин США был убит во время нападения", - сказали в Госдепе.
Известно, что ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" из Сомали.
Нападение произошло 15 января - в офисно-гостичном комплексе Dusit D2 прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. Преступников было по меньше мере шестеро.
Напомним, ранее сообщалось, что в Найроби нейизвестные напали на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden. В результате чего погибли 5 человек.