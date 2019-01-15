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В столице Кении неизвестные напали на отель, есть погибшие

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 21:21
В столице Кении неизвестные напали на отель, есть погибшие
Фото: место происшествия (twitter Kwale People Magazine)

Полиция заявила о теракте

В столице Кении Найроби на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden неизвестные совершили нападение, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, сначала в гостиничном комплексе произошел взрыв, а потом началась стрельба.

По предварительным данным, погибли не менее пяти человек, число пострадавших неизвестно.

Полиция Кении расценивает случившиеся как теракт.

Напомним, летом 2018 года в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое заложили боевики из Сомали, на востоке Кении погибли восемь полицейских.

Ранее, в мае 2018 года, в Кении погибли по меньшей мере 20 человек при прорыве плотины "Патель".

Также РБК-Украина писало, что в Кабуле произошел мощный взрыв, в результате чего пострадали 113 человек.

 

Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 113 Число пострадавших при взрыве в Кабуле увеличилось до 90 человек, есть погибшие
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