В столице Кении неизвестные напали на отель, есть погибшие

Фото: место происшествия (twitter Kwale People Magazine)

Полиция заявила о теракте

В столице Кении Найроби на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden неизвестные совершили нападение, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, сначала в гостиничном комплексе произошел взрыв, а потом началась стрельба.

По предварительным данным, погибли не менее пяти человек, число пострадавших неизвестно.

Полиция Кении расценивает случившиеся как теракт.

Напомним, летом 2018 года в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое заложили боевики из Сомали, на востоке Кении погибли восемь полицейских.

Ранее, в мае 2018 года, в Кении погибли по меньшей мере 20 человек при прорыве плотины "Патель".

Также РБК-Украина писало, что в Кабуле произошел мощный взрыв, в результате чего пострадали 113 человек.