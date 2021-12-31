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Количество жертв тайфуна на Филиппинах выросло, пострадали более тысячи людей

Автор: Иванна Шовкун

Число погибших в результате тайфуна "Рай" на Филиппинах увеличилось до 405. Также 1 147 человек были травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Национального агентства по стихийным бедствиям Рикардо Джалада, в основном к смертям привели наводнения, падения деревьев и оползни. Он уточнил, что 82 человека считаются пропавшими без вести, 1 147 человек травмированы.

Кроме того, вследствие мощного тайфуна повреждено более 530 тысяч зданий, треть из них полностью разрушены. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составляет 459 миллионов долларов.

Согласно данным правительства, в результате супертайфуна пострадали почти 4,5 миллиона человек. В частности, около 500 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Особенно сильный удар стихия нанесла по провинциям Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте.

Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.

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Филиппины