Количество жертв тайфуна на Филиппинах выросло, пострадали более тысячи людей

По словам главы Национального агентства по стихийным бедствиям Рикардо Джалада, в основном к смертям привели наводнения, падения деревьев и оползни. Он уточнил, что 82 человека считаются пропавшими без вести, 1 147 человек травмированы.

Кроме того, вследствие мощного тайфуна повреждено более 530 тысяч зданий, треть из них полностью разрушены. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составляет 459 миллионов долларов.

Согласно данным правительства, в результате супертайфуна пострадали почти 4,5 миллиона человек. В частности, около 500 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Особенно сильный удар стихия нанесла по провинциям Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте.