ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тайфун Рай накрыл Филиппины: дома разрушены, есть жертва

Новина українською →
Филиппины, Пятница 17 декабря 2021 04:32
Тайфун Рай накрыл Филиппины: дома разрушены, есть жертва Фото: Филиппины накрыл тайфун Рай (twitter.com/SalesMarlon)
Автор: Наталья Скороход

Филиппины накрыл один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, а также привела к одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайфун перерос в шторм наивысшей пятой категории. Он повредил линии электропередач и связи, разрушил дома и заставил сотни тысяч людей спасаться от стихии.

Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном. Подробности трагедии пока не сообщаются.

Перед тем, как обрушиться на сушу, Рай достиг скорости ветра до 195 км в час. Ожидалось, что к субботе он выйдет с суши через провинцию Палаван и покинет страну.

Губернатор Бохола Артур Яп обратился за помощью, поскольку наводнение в провинции осложнило спасательные работы.

"Сейчас семьи заперты на крышах домов. Всех это коснулось", - сказал он.

Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше