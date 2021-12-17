Тайфун Рай накрыл Филиппины: дома разрушены, есть жертва

Филиппины накрыл один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, а также привела к одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тайфун перерос в шторм наивысшей пятой категории. Он повредил линии электропередач и связи, разрушил дома и заставил сотни тысяч людей спасаться от стихии.

Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном. Подробности трагедии пока не сообщаются.

Перед тем, как обрушиться на сушу, Рай достиг скорости ветра до 195 км в час. Ожидалось, что к субботе он выйдет с суши через провинцию Палаван и покинет страну.

Губернатор Бохола Артур Яп обратился за помощью, поскольку наводнение в провинции осложнило спасательные работы.