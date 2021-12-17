Тайфун Рай накрыл Филиппины: дома разрушены, есть жертва
Филиппины накрыл один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, а также привела к одной жертве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тайфун перерос в шторм наивысшей пятой категории. Он повредил линии электропередач и связи, разрушил дома и заставил сотни тысяч людей спасаться от стихии.
Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном. Подробности трагедии пока не сообщаются.
Перед тем, как обрушиться на сушу, Рай достиг скорости ветра до 195 км в час. Ожидалось, что к субботе он выйдет с суши через провинцию Палаван и покинет страну.
Губернатор Бохола Артур Яп обратился за помощью, поскольку наводнение в провинции осложнило спасательные работы.
"Сейчас семьи заперты на крышах домов. Всех это коснулось", - сказал он.
Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.