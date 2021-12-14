Торнадо в Кентукки: жители могут оставаться без тепла, воды и света неделями

В результате торнадо в Кентукки (США) жители могут оставаться без тепла, воды и электричества неделями при низких температурах. Об этом заявили официальные лица штата,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News .

По словам властей штата, подключение коммуникаций пока остается невозможным, поскольку их внимание сейчас сосредоточено на ущербе и поиске погибших и пострадавших.

Власти Кентукки заявили, что уровень разрушений не позволяет им подсчитать ущерб от штормов. По меньшей мере 88 человек, в том числе 74 в Кентукки, были убиты торнадо.

Торнадо разрушило дом престарелых в Арканзасе, сильно повредила распределительный центр Amazon в Иллинойсе и распространила его смертельные последствия на Теннесси и Миссури.

В Кентукки, когда продолжались поиски пропавших без вести, усилия были направлены на ремонт электросети, укрытие тех, чьи дома были разрушены, доставку питьевой воды и других предметов снабжения.

В Мэйфилде, одном из наиболее пострадавших городов, выжившие столкнулись с первыми морозами.

"Наша инфраструктура сильно повреждена. У нас нет водопровода. Наша водонапорная башня разрушена. Наша система управления сточными водами была потеряна, и в городе нет природного газа. Таким образом, нам не на что полагаться", - сказала мэр Мэйфилда Кэти Стюарт.

Губернатор Эндрю Грэм Бешир заявил, что подсчитать число погибших в некоторых районах невозможно.

"С таким количеством повреждений и обломков может пройти неделя или даже больше, прежде чем мы сможем окончательно подсчитать количество погибших", - сказал он.