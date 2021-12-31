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Кількість жертв тайфуну на Філіппінах зросла, постраждали понад тисяча людей

Автор: Іванна Шовкун

Число загиблих у результаті тайфуну "Рай" на Філіппінах збільшилося до 405. Також 1 147 людей було травмовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови Національного агентства зі стихійних лих Рікардо Джалада, в основному до смертей призвели повені, падіння дерев та зсуви ґрунту. Він уточнив, що 82 особи вважаються зниклими безвісти, 1 147 людей травмовані.

Крім того, внаслідок потужного тайфуну пошкоджено понад 530 тисяч будівель, третину з них повністю зруйновано. Збиток інфраструктурі та сільському господарству становить 459 мільйонів доларів.

За даними уряду, внаслідок супертайфуну постраждали майже 4,5 мільйона людей. Зокрема, близько 500 тисяч людей перебувають у евакуаційних центрах. Особливо сильний удар стихія завдала провінціям Бохол, Себу та Сурігао-дель-Норте.

Нагадаємо, що торнадо в Кентуккі залишило жителів без комунікацій. Влада не може підрахувати точну кількість жертв в результаті стихійного лиха.

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Филиппины