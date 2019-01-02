Кількість жертв шторму на Філіппінах зросла до 85

Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих від зсувів та повеней, спричинених штормом на Філіппінах, зросла до 85 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в результаті шторму загинули щонайменше 85 осіб, ще 20 вважаються зниклими безвісти.

За словами глави Національного агентства з катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

"Якщо ми не знайдемо зниклих безвісти, або знайдемо їх тіла, то кількість жертв зросте до 105. Сподіваюся цього не станеться", - зазначив Джалад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами шторму на Філіппінах стали щонайменше 68 людей, ще 17 вважалися зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті шторму, який обрушився на Філіппіни загинули щонайменше 22 людини.

Додамо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2.