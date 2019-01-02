ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість жертв шторму на Філіппінах зросла до 85

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 09:13
Кількість жертв шторму на Філіппінах зросла до 85
Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих від зсувів та повеней, спричинених штормом на Філіппінах, зросла до 85 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в результаті шторму загинули щонайменше 85 осіб, ще 20 вважаються зниклими безвісти.

За словами глави Національного агентства з катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

"Якщо ми не знайдемо зниклих безвісти, або знайдемо їх тіла, то кількість жертв зросте до 105. Сподіваюся цього не станеться", - зазначив Джалад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами шторму на Філіппінах стали щонайменше 68 людей, ще 17 вважалися зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті шторму, який обрушився на Філіппіни загинули щонайменше 22 людини.

Додамо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2.

У Філіппінах стався вибух поблизу торгового центу, є загиблі У США внаслідок шторму загинули 6 людей
Новини України Филиппинышторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся