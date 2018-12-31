Фото: шторм на Филиппинах (twitter.afp)

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести

Количество погибших в результате шторма на Филиппинах возросло до 68 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в горном районе Бикол на юго-востоке от Манилы погибли 57 человек. Также на центральном острове Самар жертвами стихии стали 11 человек. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. В большинстве случаев люди погибали из-за оползней или тонули.

"Боюсь, количество погибших еще будет увеличиваться, ведь есть много областей, которые нам еще надо очистить", - заявил глава управления гражданской обороны в Биколи Клаудио Юкота.

По словам Юкоты, люди не успели предпринять меры безопасности, потому что не было штормового оповещения, ведь ураган Усман не достигал уровня тайфуна.

Кроме того, Юкота отметил, что ураган Усман отступил на запад от Филиппин, однако в некоторых районах все еще идут дожди, что затрудняет работу спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате шторма, который обрушился на Филиппины погибли по меньшей мере 22 человека.

Напомним, 29 декабря на Филиппинах произошел землетрясение магнитудой 7,2.

Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

Добавим, что несколько дней назад землетрясение произошло на острове Сицилия. Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии выросло до 30 человек.