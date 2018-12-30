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В результате шторма на Филиппинах погибли 22 человека

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 18:26
В результате шторма на Филиппинах погибли 22 человека
Фото: шторм на Филлипинах (twitter.afp)

Большинство разрушенных районов все еще находится под водой

Количество жертв шторма на Филиппинах достигло 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в воскресенье от шторма, который обрушился в выходные на центральные филиппинские острова, погибли 22 человека.

Также сообщается, что большинство разрушенных районов все еще находится под водой.

"Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", - заявил руководитель отдела гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.

В результате шторма на Филиппинах погибли 22 человека

Фото: шторм на Филлипинах (twitter.afp)

Напомним, 29 декабря на Филлипинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.

Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров. 

Несколько дней назад землетрясение произошло на острове Сицилия.  Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии выросло до 30 человек.

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