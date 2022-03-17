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Количество жертв российского обстрела в Чернигове увеличилось до 13

Фото: последствия обстрела Чернигова российскими войсками (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове количество погибших мирных граждан в одном из спальных районов города в результате обстрела войсками РФ из тяжелой артиллерии утром 16 марта увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

По данным оперативного командования "Север", оккупанты в среду около десяти утра били по Чернигову из тяжелой артиллерии, скорее всего - использовали "Грады".

В результате ударов погибли гражданские, которые стояли в очереди за хлебом.

"Число погибших возросло до 13", - рассказал глава полиции Черниговской области Владимир Нидзельский.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты намерены возобновить наступление на Чернигов.

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