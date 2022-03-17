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Кількість жертв російського обстрілу в Чернігові збільшилася до 13

Фото: наслідки обстрілу Чернігова російськими військами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові кількість загиблих мирних громадян в одному зі спальних районів міста в результаті обстрілу військами РФ з важкої артилерії вранці 16 березня збільшилася до 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

За даними оперативного командування "Північ", окупанти в середу близько десятої ранку били по Чернігову з важкої артилерії, швидше за все - використовували "Гради".

В результаті ударів загинули цивільні, які стояли в черзі за хлібом.

"Кількість загиблих зросла до 13", - розповів голова поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти мають намір відновити наступ на Чернігів.

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