ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия намерена возобновить наступление на Чернигов, - Генштаб

Новина українською →
Чернигов, Вторник 15 марта 2022 14:17
Россия намерена возобновить наступление на Чернигов, - Генштаб Фото: Россия намерена возобновить наступление на Чернигов (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска планируют возобновить наступление на Чернигов. Для этого враг пытается нарастить свою группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили еще один истребитель российских оккупантов во время авиационного налета на Чернигов.

Война РФ против Украины длится 20 сутки. Детали о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения